A refuzat sa plece din puscarie dupa ce a fost eliberat! De cele mai multe ori auzim de cazuri de persoane care recidiveaza și se intorc inapoi in penitenciare. Dar este pentru prima data, cel puținin Romania, cand un fost deținut este amendat pentru ca a parasit penitenciarul. Nu este pacaleala, un detinut din Gaesti […]