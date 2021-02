Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut de la Penitenciarul Galati a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de un coleg de celula, informeaza purtatorul de cuvant al institutiei, Simona Cozma. Potrivit acesteia, evenimentul s-a produs vineri seara, pe fondul unui conflict spontan. „Un detinut custodiat de Penitenciarul Galati a…

- Incident la Penitenciarul Galați. Un deținut a ajuns la spital dupa ce a fost batut de colegul de celula. Cei doi au fost desparțiți de gardieni, iar conducerea inchisorii a declanșat o ancheta. Un deținut a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un coleg de celula. Incidentul s-a produs…

- Scandal si bataie intre detinuti la Penitenciarul Galati care s-au luat pumni in curtea de plimbare. Altercatia a avut loc astazi, 26 ianuarie 2021, in jurul orei 12:00, cand 5 detinuti au inceput scandalul in timpul de plimbare. ”Personalul operativ specializat a intervenit de indata pentru aplanarea…

- Medicii și asistentele de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Doctor Victor Babeș” din Timișoara, care au primit in 27 decembrie 2020 prima doza din vaccinul anti-covid produs de Pfizer BioNTech, beneficiaza astazi de rapel. Medicul Teodora Moisil a precizat, chiar inainte sa primeasca…

- Un numar de 90 de deținuți din Penitenciarul Braila și-au exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminica, conform informațiile furnizate de purtatorul de cuvant al unitații de detenție, comisar șef Simona Kober.“Din totalul celor 379 de persoane private de libertate aflate in custodia…

- Administratia Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare a declansat o ancheta interna in urma unui incident petrecut la UPU cand mai multe persoane au agresat personalul medical, a informat, luni, managerul institutiei, Vasile Pop, potrivit Agerpres.