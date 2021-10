Un deţinut a luat doi ostatici într-o închisoare din Franţa O luare de ostatici a avut loc in aceasta dimineata la centrul penitenciar din Alencon-Conde-sur-Sarthe, in Orne, au declarat surse din cadrul politiei, confirmand o informatie dezvaluita de publicatia Ouest France, informeaza News.ro . Un detinut a luat ostatici un supraveghetor si un stagiar, in aceasta dimineata, la ora locala 9.30 (10.30, ora Romaniei). Unul dintre cei doi ostatici ar fi ranit, insa nu se stiu mai multe despre starea sanatatii acestuia. Condamnat la inchisoare pe viata pentru crima si viol, potrivit BFMTV, barbatul care a luat ostatici a fost transferat in aceasta inchisoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O luare de ostatici era in curs la centrul Penitenciar din Alencon-Conde-sur-Sarthe, in Orne, declara o sursa din cadrul politiei, confirmand o informatie dezvaluita de Ouest France, relateaza AFP.

- O luare de ostatici era in curs la centrul Penitenciar din Alencon-Conde-sur-Sarthe, in Orne, declara o sursa din cadrul politiei, confirmand o informatie dezvaluita de Ouest France, relateaza AFP.

- Justiția franceza l-a declarat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy vinovat de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. E un verdict dat la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta.

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare de o instanța din Paris în dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters.Însa este puțin probabil ca Sarkozy, în vârsta de 66 de ani, sa…

- Un fost lucrator la frontiera, Alexandre Verdure, a fost condamnat de catre o curte cu jurati, in apel, la Jura, la 30 de ani de inchisoare - o pedeapsa mai dura decat in prima instanta, cu privire la uciderea unei tinere prostituate romance in 2016, in Elvetia, relateaza AFP.

- Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de inchisoare, cu privire la faptul ca si-a constituit in mod fraudulos in Franta un patrimoniu evaluat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP.

- Un eținut roman din Franța se lauda pe internet cu traiul regesc pe care il are in spatele gratiilor. George D. a devenit viral, dupa ce a postat mai multe imagini cu privilegiile pe care le are in spatele gratiilor, ba chiar ii și sfatuiește pe cei aflați pe strada sa comita infracțiuni pentru a putea…

- De ce au refuzat judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sa trimita la inchisoare un sofer care a condus beat, cu permis fals cumparat cu 500 de euro De ce au refuzat judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sa trimita la inchisoare un sofer care a condus beat, cu permis fals cumparat cu 500…