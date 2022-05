Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare generala in randurile polițiștilor de la penitenciarul Timișoara. Oamenii legii au inchis caile de acces in Buziaș dupa ce un deținut a reușit sa evadeze de la un punct de lucru al penitenciarului.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- Chiar daca pare un lucru banal, presiunea din anvelope este foarte importanta pentru mașina dumneavoastra. Ea influențeaza mașina atat din punct de vedere al economiei de carburant cat și din punct de vedere al siguranței șoferului și pasagerilor. Cum știm care este presiunea optima?

- „Divizia D” s-a restartat in Timiș cu partidele primei etape din retur. Unirea Grabaț a aruncat prosopul, aceasta formație nederanjand pe nimeni in tur, pierzand toate partidele, unele la diferențe astronomice. Chiar și așa, competiția ramane incinsa, pentru primul loc luptandu-se 5-6 echipe. CSC Peciu…

- Benzinarii amendate si cu activitate inchisa temporar dupa controale Foto: Adriana Tudose / RRA. În România echipele FISC-ului care verifica piata combustibililor au aplicat deja sanctiuni contraventionale în suma de 140.000 de lei, în urma controalelor declansate…

- Kunsthalle Bega va gazdui prima vizita la Timișoara a muzeului nomad „Triumf Amiria. Muzeul Culturii Queer”, ca preambul a unei serii de expoziții ce vor fi prezentate in decursul anului 2022. Intitulata „PUNCT ~ CU ~ PUNCT /// DOT ~ TO ~ DOT”, aceasta inaugureaza cel mai nou format expozițional din…

- Guvernul a anunțat vineri noi sancțiuni aplicate benzinariilor in urma creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți. ANAF a aplicat șase sancțiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar astazi, la ora 20.03, a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei. Aeronava decolase…