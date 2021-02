Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de certificare NATO a detașamentului Forțelor Aeriene Spaniole, sosit in Romania in vederea executarii serviciului de Poliție Aeriana Intarita, va avea loc marti, 2 februarie, incepand cu ora 11.00, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. Detașamentul spaniol, format din 130 de militari (piloți…

- Avioane Eurofighter Typhoon spaniole vor executa, in lunile februarie si martie, misiuni de Politie Aeriana Intarita, alaturi de aeronave F-16 si MiG-21 si militarii Fortelor Aeriene Romane. Aeronavele spaniole vor fi dislocate la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.

- Un detasament al Fortelor Aeriene Spaniole, format din aproximativ 130 de militari - piloti si personal tehnic - si avand in dotare sase aeronave Eurofighter Typhoon, va executa misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, in lunile februarie si martie, impreuna cu aeronavele…

