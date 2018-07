Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumite de adoptarea modificarilor la Codul Penal. Oamenii scandeaza lozinci impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Si in mai multe orase din tara se protesteaza, oamenii avand fluiere, steaguri si vuvuzele, titreaza News.ro. Cateva…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, președintele PSD Dambovița, a prezidat ședința in care forul a adoptat modificarile la Codul Penal propuse de Post-ul Adrian Țuțuianu a condus ședința Senatului care a adoptat modificarile Codului Penal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea și președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu au vorbit la Palatul Parlamentului despre modificarile aduse Codului Penal și Codului de procedura penala, dupa ce acestea au trecut de Comisia „Iordache”, unde cel mai așteptat articol viza redefinirea…

- Parlamentarii PSD si ALDE au modificat in Comisia speciala pentru legile justitiei din Camera Deputatilor mai multe infractiuni pentru care erau cercetati sau judecati mai multi politicieni. Infractiunea de abuz in serviciu a fost aproape dezincriminata in baza noilor modificari legislative. Atacul…

- Mai multe prevederi care au existat in celebra OUG13 au fost incluse in Codul Penal de Comisia lui Iordache. Astfel, nu constituie infractiunea de favorizare a faptuitorului: emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau masurilor de catre organele judiciare…

- Liderul UDMR a anunțat ca deputații și senatorii UDMR vor lua cuvantul la dezbaterea moțiunii de cenzura dar vor ieși din sala la momentul votului. Liderul Kelemen Hunor a anunțat ca parlamentarii UDRM vor ieși din sala in momentul votului pentru moțiunea de cenzura. Hunor a spus ca coaliția are practic…

- Masinile second hand sunt ieftine, dar riscante. Multe dintre ele au trecut prin accidente grave sau au kilometrajul masluit, atrag atentia specialistii. Situatia e cu atat mai ingrijoratoare cu cat 3 din 4 masini care circula pe drumurile Romaniei sunt mai vechi de 10 ani. Cu cat un autoturism este…

- O noua disputa ar putea incepe intre Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis. Situatia deja tensionata dintre cele doua institutii, asta din cauza pozitionarii viitoarei sali polivalente, ar putea degenera si din cauza unui spital. Ministerul vrea sa il ofere administratiilor regionale, potrivit…