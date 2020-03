Un designer ofera gratuit rochii de mireasa femeilor afectate de Coronavirus care urmeaza sa se marite

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia influenteaza pana si moda. Mai multe magazine din strainatate au scos in vanzare rochii de mireasa cu... masti de protectie.Noul accesoriu este decorat cu pietre sau flori, iar pretul variaza in functie de materialele folosite.

- Festivalul de Film de la Cannes, amanat pentru prima data in istorie! Festivalul de Film de la Cannes a fost amanat pentru prima oara in istorie. Anuntul a fost facut astazi, iar organizatorii au luat aceasta decizie din pricina pandemiei de Coronavirus. Celebrul festival ar fi trebuit sa se desfasoare…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in sistem teleconferinta, pentru a adopta un prim set de masuri pentru sustinerea companiilor si salariatilor din sectoarele afectate de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se va da ”un puternic semnal angajatilor si economiei”.…

- Competitiile interne de handbal si pregatirea echipelor fiind oprite in aceasta perioada in Romania, din pricina pandemiei de coronavirus, jucatorii sunt acasa si asteapta reluarea activitatii. Nu face exceptie nici formatia masculina HC Dobrogea Sud Constanta, care, pentru a ramane cat mai aproape…

- Banca Transilvania anunța posibilitatea amanarii pana la 3 rate pentru creditele persoanelor fizice afectate de aceasta perioada. Clienții care au dificultați temporare la plata ratelor – fie de natura medicala, carantina, izolare, fie din cauza situației economico-financiare conjuncturale – sunt indrumați…

- Pandemia de coronavirus a bulversat joi lucrul la Comisia Europeana, personalul ''neesential'' fiind trimis in telemunca si negocierile post-Brexit cu Londra afectate, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa personalului institutiei, presedinta Ursula von der Leyen a anuntat ca "incepand…

- „Este o parere pe care am citit-o recent ca in perioada Paștelui va fi varful, incepe apoi sa scada și se intoarce in noiembrie. Este o parere științifica. Ce o valideaza? Cand ajungem la Paști și dupa Paști sa vedem daca acest lucru este adevarat”, a spus Arafat la o televiziune de știri.„Da (ne ingrijoreaza…

- Angajatii marilor retele comerciale din Romania sunt sfatuiti sa evite, in aceasta perioada, calatoriile in zone afectate de coronavirus, arata Ministerul Sanatatii, dupa o intalnire a ministrului Victor Costache cu reprezentantii AMRCR. De asemenea, in perioada urmatoare, marile retele comerciale…