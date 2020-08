Stiri pe aceeasi tema

- Un bijutier israelian vrea sa creeze cea mai scumpa masca de protecție din lume. Aceasta va fi confecționata din 250 de grame de aur de 18 karate, 3.608 diamante și va costa 1,5 milioane de dolari, scrie Agerpres. Sharon Caro, un reprezentant al marcii de bijuterii de lux Yvel, cu sediul in Ierusalim,…

- Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata cu 3.600 de diamante albe si negre si va avea filtre N99, la cererea cumparatorului, a spus designerul Isaac Levy. El, care detine compania Yvel, a mai declarat ca acesta a avut doua cerinte: sa fie gata pana la finalul anului si sa fie cea mai scumpa din…

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, potrivit news.ro.Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata…

- Un cetatean din India a povestit ca a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de protectie din aur, realizata pe masura, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afecteaza tara, relateaza duminica AFP.

- Omul de afaceri indian Shankar Kurhade, 49 de ani, a avut o idee extravaganta: nu s-a lasat pana nu i-a comandat bijutierului sau o masca de protecție impotriva coronavirusului din aur, a dezvaluit The Hindu, cotidian in limba engleza cu sediul in Chennai.Masca din metal prețios cantarește 60 de grame,…

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente (G20) au anuntat sambata contributii in valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.G20, impreuna cu tarile invitate, a coordonat eforturile globale de sustinere a luptei…

- Aceasta este estimarea facuta de Comitetul Internațional Olimpic in ce privește impingerea ediției de la Tokyo pentru anul viitor Președintele CIO, Thomas Bach, a anunțat cifra estimativa intr-o intrunire online a Comitetului Executiv. ...