- Inca un produs cu conținut mare de oxid de etilena, retras din magazine Înca un produs este retras de la vânzare din cauza conținutului mare de oxid de etilena, la aproape o saptamâna dupa ce mai multe sortimente de înghețata au fost retrase din același motiv. Autoritatea…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța retragerea de la vanzare a produsului ”Cora Desert cu miez de bezea”, care se comercializeaza in hipermarketurile Cora. Decizia a fost luata dupa ce s-a descoperit ca desertul are un conținut de oxid de etilena…

- Producatorul Mars retrage de pe piața din Romania mai multe loturi de inghețata Bounty, Twix și Snickers, pentru ca unul dintre ingredientele folosite conține oxid de etilena, potrivit unui anunț postat de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „Mars recheama…

