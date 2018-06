Stiri pe aceeasi tema

- Gandit pentru a concura cu marii industriei, Apple Music, si, in primul rand, Spotify, YouTube Music va lua locul inca actualului Google Play Music si va fi disponibil atat contracost, cat si intr-o varianta gratuita. Versiunea premium va costa, cel putin in Statele Unite, 10 dolari pe luna.…

- Cel putin trei indicatoare rutiere cu 'Ambasada SUA' au fost instalate luni la Ierusalim, inainte de deschiderea de saptamana viitoare a misiunii diplomatice americane in acest oras, relateaza Reuters. Indicatoarele, in engleza, ebraica si araba, au fost instalate in apropiere…

- Sunt aproape trei saptamani de cand o vulpe se plimba prin Gherla, in zona blocurilor de pe strada Dunarii, in apropiere de digul Someșului. Deși oamenii care locuiesc in zona au anunțat autoritațile, iar la un moment dat au intervenit pompierii, nu s-a intamplat nimic. Animalul se plimba in continuare…

- Sunt șanse tot mai mici ca recepția finala a lotului 1 al Autostrazii Lugoj – Deva, Șanovița – Traian Vuia, sa fie efectuata pana la sfarșitul acestui an. Cel puțin asta susțin reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care au descoperit ca problemele de pe…

- Miracol sau pura intamplare? O intreaga localitate din Suceava a fost pusa pe jar de o imagine descoperita de un gospodar in gradina sa. Omul susține ca a gasit in trunchiul unui copac taiat, o icoana cu Maica Domnului și pruncul Iisus.

- Medicul Vasi Radulescu, care a strans peste 90.000 de lei pentru barbatul de 66 batut cu cruzime in Brașov, a reacționat la afirmațiile facute de un barbat pentru care Dumitru Neculai a muncit in trecut.