- Un desen animat din perioada sovietica a fost cenzurat in Rusia, pentru ca personajele explicau ca litera Z este un semn fascist. Astfel, Studioul de film „Soyuzmultfilm” a scos de pe canalul sau de YouTube desenul animat „Comoara Corabiilor Scufundate”, care a fost lansat in 1973, relateaza cotidianul…

- Iulia Pavlova din Tiumen, Rusia, a declarat in presa rusa ca fiul sau de 11 ani, elev in clasa a cincea, i-a cerut sa-i deseneze din firele de par de pe cap litera Z, simbolul de sustinere a invaziei Rusiei in Ucraina, transmite agentia ucraineana Unian. Iulia Pavlova, mama baietelelui, a sustinut ca…

- Compania elvetiana de asigurari Zurich Insurance a eliminat sigla Z de pe retelele de socializare, dupa ce aceasta litera a devenit un simbol al sprijinului din Rusia pentru invadarea Ucrainei de catre Moscova, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Operațiunea militara in Ucraina este considerata un succes de președintele Vladimir Putin. El insista ca Rusia nu vrea sa ocupe aceasta țara, condamna sancțiunile economice dure impuse de Occident și promite ajutoare financiare și masuri administrative pe

- Razboiul din Ucraina: Ce semnifica litera Z, desenata pe vehiculele militare rusești Razboiul din Ucraina: Ce semnifica litera Z, desenata pe vehiculele militare rusești Litera Z a devenit simbolul razboiului pentru Rusia. Pe masura ce a inceput invazia Rusiei, mai multe echipamente militare au fost…

- VIDEO| Razboi in Ucraina: Explozii DEVASTATOARE in Kiev și Harkov, dupa ce negocierile de pace NU au avut succes Razboi in Ucraina: Explozii DEVASTATOARE in Kiev și Harkov, dupa ce negocierile de pace NU au avut succes Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni la Kiev, la scurt timp dupa prima…