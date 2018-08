Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Adrian Prisnel, a publicat un filmuleț de la nunta lui Valentin Dragnea, in care Florin Salam spune ca a primit o dedicație de la ”nașul Nicu Badalau” și canta ”Sa vina diaspora, ca noi ne p...m pe ea”. In replica, Niculae Badalau susține ca nu el a dat o astfel de dedicație și dezaproba…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian anunta ca Filiala Iasi a partidului condus de Calin Popescu Tariceanu solicita autoritatilor sa comunice cate dintre persoanele implicate in incidentele din Piata Victoriei, din 10 august, au domiciliul in strainatate."Colegii mei de la ALDE Iași au solicitat…

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a publicat pe contul sau de Facebook un video din care reiese ca a fost agresat de un polițist local chiar in sediul primariei din Radauți, oraș unde parlamentarul strangea semnaturi pentru campania „Fara Penali”. Prisnel a anunțat ca a depus plangere penala impotriva…

