- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca modul in care a ajuns sa fie votata in Parlament legea privind eliminarea pensiilor speciale reprezinta "un blat absolut condamnabil intre PSD si PNL". "Marti, a fost votul in Parlament,…

- Deputatul PSD București, Aida Caruceru a declarat ca acțiunile liberalilor denota faptul ca PNL este intruchiparea “foamei de putere și a inconsecvenței politice” in condițiile in care partidul care guverneaza acum Romania fie solicita organizarea de alegeri anticipate, pentru a avea majoritate confortabila…

- Deputatul PSD de Suceava Alexandru Radulescu acuza guvernarea PNL de incompetența și de faptul ca liderii PNL i-au mințit pe romani in campania electorala prezidențiala. „Acest lucru este demonstrat, cu prisosința, de acțiunile Guvernului și ale președintelui Klaus Iohannis din perioada ...

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca va cere amendarea noii forme a OUG 114, astfel incat interzicerea cumulului pensie-salariu sa se aplice in cazul profesorilor pensionari doar odata cu anul scolar viitor.Citește și: Adriana…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a criticat-o vineri, intr-o conferinta de presa, pe Monica Anisie pentru declaratia sa ca nu ar avea ce sa faca in acest moment cu o alocare de 6% din PIB pentru educatie, dar si pentru angajarea unui fost impresar sportiv pe postul de consilier…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dan Barna, candidatul sustinut de Alianta USR PLUS la alegerile prezidentiale, are "mari sanse" sa intre in turul al doilea. "Stim foarte bine ca Dan Barna are mari sanse sa intre in turul doi. Alianta…

