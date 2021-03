Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech, care consta in 345.150 doze, va sosi in Romania luni. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Dozele vor fi distribuite dupa cum urmeaza: Centrul Național de Stocare București: 98.280 doze; Centrul Regional…

- Romania primește, luni, 15 martie, o noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, dupa care vor fi distribuite in șapte centre regionale din țara. „Maine, 15 martie, sosește…

- Timisoara the fourth largest city in Romania and several neighbouring communes have entered locked down for 14 days as of March 8 due to the increase in the number of new COVID-19 cases, according to intellinews.com. Hundreds of residents gathered on Sunday in front of the Timisoara city hall to protest…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech constand in 224.640 doze va sosi luni, 8 martie, in Romania, vaccinurile urmand a fi livrata pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat publicat de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar…

- Cea mai mare tranșa de pana acum de doze Pfizer va sosi luni in țara. Este vorba despre a zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 201.240 doze. Vaciinul va fi adus pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…