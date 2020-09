Stiri pe aceeasi tema

- "Ma tot gandesc cum sa-i convingem pe Iohannis și Orban ca marirea pensiilor cu 40%, cat prevede legea, nu este negociabila. Le tot explic ca 14%, cat vor ei sa dea, nu acopera nici maririle de prețuri sau ca o marire integrala va salva zeci sau poate sute de mii de locuri de munca, dar cei doi nu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, solicita membrilor si simpatizantilor partidului sa stranga semnaturi pentru candidatura lui Traian Basescu la Primaria Capitalei. "In atentia tuturor colegilor si sustinatorilor PMP! Va invitam sa ne sustineti in campania de strangere de semnaturi pentru viitorul Primar…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța intr-un mesaj pe Facebook ca nu va vota legea privind carantina și izolarea, in Senat, pentru ca prin votul sau „orice funcționar sau politruc PNL-ist ar putea dispune de libertatea și de drepturile noastre”. In mesajul sau, Tariceanu vorbește despre…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a transmis miercuri pe pagina sa de Facebook ca romanii vor putea cumpara, incepand de azi, titluri de stat in euro.„Premiera! Titluri de stat in euro pentru populație! Incepand de ASTAZI și pana pe 7 august, romanii vor putea cumpara prin banci titluri in…

- "Astazi, PRO Romania Neamț iși intarește echipa. Senatorul Emilia Arcan a demisionat din PSD pentru ca nu a vrut sa renunțe la principiile in care crede și a optat pentru continuitatea politicilor social democrate, devenind membru PRO Romania Neamț Daca cele doua partide care domina…

- "Orban și PNL s-au scufundat in mocirla propriei incompetențe! Reparam legea carantinarii și o votam azi, fiindca guvernarea liberala de leneși este depașita de situație. Orban și PNL s-au scufundat in mocirla propriei incompetențe! Impreuna cu societatea civila, PSD va indrepta aberațiile…

- Liderii USR și PLUS București au lansat impreuna, marți, un atac la adresa PNL, acuzandu-i pe liberali ca au negociat funcții cu Gabriela Firea. Claudiu Nasui, președintele USR București, si Vlad Voiculescu, președintele PLUS București, au postat pe Facebook un mesaj comun in care solicita PNL sa rupa…