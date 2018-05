Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost la mare, in minivacanța de 1 mai, cu un autoturism BMW seria 7, in valoare de peste 100.000 de euro, care nu figureaza in declarația de avere pe care social-democratul este obligat sa o publice pe site-ul Camerei Deputaților, conform legii.

- USR vine cu anunț neașteptat. Ionut Mosteanu, deputat USR, a afirmat miercuri ca a verificat "pe internet" seria sasiului masinii care apare pe chitanta privind plata rovinietei postata pe Facebook de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu

- Dragnea a mers la mare cu un BMW Seria 7, de peste 100.000 de euro; Chitanța de rovigneta l-a dat de gol, iar un internaut a facut anunțul, precizand ca mașina este inmatriculata in Teleorman, cu numarul TR 37 HJX. Un internaut a scris pe Facebook ca, ”intr-o efuziune de sinceritate, provocata probabil…

- Liviu Dragnea a postat cu selfie cu el la volan pentru a caștiga un pariu lansat pe Facebook. Un internaut l-a provocat pe șeful PSD sa posteze o imagine cu el in mașina dupa ce politicianul a criticat faptul ca taxa de pod de la Fetești nu poate fi platita prin SMS tocmai in minivacanța de 1 Mai. Președintele…

- "Pe de alta parte, vreau sa le mulțumesc agenților de la Poliția Rutiera pentru eforturile deosebite facute azi pentru fluidizarea traficului. Nu știu cum a fost in alte zone, insa pe drumul dinspre mare spre București se circula destul de bine, ținand cont de numarul uriaș de mașini. Eu chiar acum…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat, vineri, intr-o postare pe Facebook, declaratiile Anisei Stoica, anchetata in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de abuz in serviciu. Ponta a scris ca marturiile Anisei Stoica sunt dovada ca „am ajuns…

- Deputatul PMP Corneliu Bichineț continua seria de afirmații vulgare, in Parlament: ”Pana la urma, acel pacatos Portocala, a paradit-o sau nu pe colega noastra, Cosma?” s-a intrebat acesta, retoric, in timpul dezbaterii din ședința de plen de miercuri. Declarația acestuia a fost criticata dur de ceilalți…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…