- Dupa ce Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni seara, pe Facebook, ca va demisiona din Parlament in ultima sa zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala, inca un coleg de partid a facut un anunț asemanator. Alfred Simonis, Deputat PSD: "Nu vreau pensie speciala! Pensia trebuie…

- Parinții, profesorii și elevii din județul Timiș au acum la dispoziție doua linii telefonice pe care le pot apela in situația in care au... The post Suport informațional și consiliere psihologica pentru parinții, profesorii și elevii din invațamantul timișean. Sunt puse la dispoziție doua linii telefonice…

- Legea privind confiscarea extinsa a averilor dobandite ilicit a fost promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ, care a zacut 3 ani in Parlament... The post Averea nejustificata a unei persoane condamnate la minimum 4 ani de inchisoare poate fi confiscata appeared first on Renasterea…

- PSD a impus in Parlament majorarea pensiilor cu 40 la suta, in plen fiind adoptate proiectele privind rectificarea bugetului de stat și al asigurarilor sociale pe acest an, care includ și amendamentul referitor ... The post ”Pur și simplu v-ați luat la tranta cu batranii Romaniei”. Asta le-a reproșat…

- Deputatul Alfred Simonis solidar cu profesorii și personalul auxiliar din invațamant și cu pensionarii. Expunerea la Covid-19 va fi recompensata financiar dupa modelul medicilor iar pensionarii vor primi pensii marite. Propunerea legislativa facuta și depusa de liderul deputaților PSD din Parlament…