Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat un inalt responsabil pentru France Presse.

- Emil Cutean deputat PSD de Alba intre anii 2004-2008, ramane in istorie drept parte a celui mai vechi dosar de corupție aflat pe rolul instanțelor de judecata din Romania. El a fost trimis in judecata pe 19 aprilie 2006, iar acum la 12 ani de la inceperea procesului, dosarul inca se judeca. Este acuzat…

- Fostul ministru francez de justitie, Jean-Jacques Urvoas, suspectat ca ar fi informat un prieten deputat despre o ancheta pentru frauda fiscala care il privea, a fost inculpat marti pentru "incalcarea secretului profesional", informeaza AFP, citand miercuri o sursa apropiata dosarului, preia Agerpres.Comisia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca este convins ca primarul Timisoarei, Nicolae Robu, este nevinovat in dosarul instrumentat de DNA in care acesta are calitatea de suspect, transmite Agerpres.

- Parchetul National francez Financiar (PNF) a anuntat luni o ancheta cu privire la un conflict de interese, dupa ce Asociatia Anticor a depus o plangere in care acuza mana dreapta a presedintelui Emmanuel Macron de favorizarea unui armator privat aflat in negocieri cu statul si cu care are legaturi stranse,…

- La Curtea Suprema se judeca luni ultimul termen in unul dintre dosarele fostului deputat Sebastian Ghita in care este judecat pentru dare de mita si spalare de bani alaturi de fosti sefi din Politia si Parchetul din Prahova.

- Militarul in varsta de 22 de ani de la Unitatea Militara 01470 din Focsani, care s-a sinucis sambata cu arma din dotare, a fost testat psihologic in luna februarie a acestui an si a fost declarat apt pentru serviciul militar, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale…

- O fata in varsta de doar 15 ani, din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii și-a pus capat zilelor, fiind gasita spanzurata in șura gospodariei familiei sale. Fata a recurs la cumplitul gest dupa ce parinții i-ar fi confiscat telefonul mobil. Minora obișnuia sa stea foarte mult cu telefonul mobil in ...