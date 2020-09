Stiri pe aceeasi tema

- Liderul fracțiunii socialiste din Parlament a solicitat Ministerului Educației sa elaboreze un program, potrivit caruia in cațiva ani școlile din țara vor fi asigurate cu blocuri sanitare moderne. Solicitarea vine dupa o inaugurare a unui WC dintr-o școala din raionul Rișcani, la care au participat…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova propune elaborarea unui program de modernizare a tuturor blocurilor sanitare din instituțiile școlare din toata țara. Despre aceasta a scris, astazi, pe o rețea de socializare, liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculița. "PSRM propune pe linga…

- Liderul deputatilor USR Catalin Drula a cerut PSD si PNL sa inceteze sa se mai joace de-a politica in timp ce mii de romani isi plang mortii, iar alte sute de mii si-au pierdut locurile de munca. El a acuzat ca PSD ca a PSD-izat orice proiect trecut prin Parlament si pe PNL ca a ramas cu ochii pe sondaje,…

- "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili și primitori, frica de infectare cu virus iși pune amprenta pe campania electorala. Eu sunt mai norocos pentru ca lumea ma recunoaște și dupa voce, dar ma gandesc la zecile…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze, marti, initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice", la propunerea PSD. Liderul USR, Dan Barna, a spus ca este "un moment autentic istoric", pentru ca "fiecare pas a fost o lupta".Liderul deputatilor…

- Marcel Ciolacu sustine ca legea carantinei nu va fi votata in Senat pana cand premierul si ministrul Sanatatii nu vor veni sa lamureasca toate aspectele discutabile din actul normativ. Liderul PSD a mai spus ca proiectul de lege nu are avizul Ministerului Justitiei. „Nu se va vota legea in Senat pana…

- Liderul USR Dan Barna i-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban, sa fie de acord cu organizarea referendumului pentru inițiativa ”Fara penali in funcții publice” odata cu alegerile locale. Solicitarea a fost facuta in timpul dezbaterii de la "Ora premierului", pe tema achizitiilor de masti de catre…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent, luni, de la ora 16.00, la ''Ora prim-ministrului'', in Camera Deputatilor, la solicitarea social-democratilor, pentru a da explicatii despre achizitiile facute de Unifarm in timpul epidemiei de coronavirus. Deputatii se afla, de luni, in sesiune extraordinara.…