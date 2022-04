Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii din diaspora nu au nicio contribuție la evoluția statului roman. Unii nu au pe nimeni in Romania, nu au mai venit in Romania. Nu aduc niciun aport la dezvoltarea sociala, economica și politica a acestei țari […] Aș face o lege ca toți... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Deputatul PSD,Gheorghe Șimon: coinițiator al proiectului de lege privind reglemetarea statului personalului angajat pe perioada determinata in perioada starii de alerta! In cadrul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege privind reglementarea statutului personalului contractual care in perioada…

- Romanii din Diaspora trebuie sa intoarca in 5 zile in țara in caz de razboi. Un proiect publicat de guvernul Ciuca, de modificare a legilor siguranței și apararii naționale, prevede ca romanii din diaspora trebuie sa revina urgent acasa in caz de razboi. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Scumpirea alimentelor, chiar daca fiecare dintre noi o resimte altfel, a lasat loc unor întrebari. Oare o parte din produsele alimentare pe care le importam nu ar putea fi produse în țara? Teoretic, firmele românești din industria alimentara ar putea produce majoritatea marfurilor…

- Romanii din Diaspora au trimis in țara 3,4 miliarde de euro in 2020, mai mult decat toate investițiile straine directe - 3 miliarde de euro, afirma deputatul PNL Sebastian Burduja, care citeaza un studiu Eurostat. El propune un grup informal de lucru pe tema incurajarii investițiilor in Romania,…

- O intrebare care se afla pe buzele tuturor la fiecare inceput de an, dar parca in acest an e mai pregnanta: Viața noastra va fi mult mai scumpa fața de anul trecut? Romanii se pot confrunta cu un nou val de scumpiri dupa ce se vor opri compensarile la facturi pentru energie și gaze, atrag atenția experții…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…