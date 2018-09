Portalul dedicat sistemului ro-alert.ro a fost lansat

Lansarea portalului web ro alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in functiune a aplicatiei RO ALERT de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta. Informarea populatiei privind functionarea aplicatiei RO ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel… [citeste mai departe]