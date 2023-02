Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alin Chirila a propus, intr-o postare pe Facebook pe tema controversatelor lucrari pe canalul ucrainean Bastroe, oprirea sprijinului Romaniei fata de Ucraina pana cand aceasta se va conforma conventiilor internationale privind Delta Dunarii. Ulterior, postarea a fost editata, afirmatia…

- Deputatul PSD de Mehedinți, Alin Chirila, a scris, luni, pe Facebook, ca „Romania trebuie sa reacționeze cat se poate de ferm fața de lucrarile ilegale facute de Ucraina pe Canalul Bistroe”, spunand ca ar trebui suspendata „orice forma de sprijin pana cand Kievul se va conforma convențiilor internaționale…

- Deputatul PSD de Mehedinți, Alin Chirila, a declarat luni, 20 februarie, ca Romania trebuie sa reacționeze ferm fața de lucrarile „ilegale facute de Ucraina pe Canalul Bastroe”.„Este de-a dreptul revoltator ce face Ucraina, dupa tot sprijinul primit din partea țarii noastre! Este o sfidare nu doar la…

- In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe canalul care face legatura intre Dunare și Marea Neagra. Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe,…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a criticat legea privind minoritațile naționale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului de Externe al Romaniei. Ministerul a reamintit ca incheierea Comisiei Europene, formulata cu privire…

- Romania a adoptat o lege care interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile publice, a produselor si serviciilor software de securitate cibernetica din Federatia Rusa, informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Legea privind protectia sistemelor…