Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Daniel Ghita, fost luptator K1, povesteste intr o postare pe Facebook faptul ca i s au furat pantofii sport dintr o sala de antrenament si a ajuns acasa descult."De ani de zile in salile de sport mi se fura tricourile, pantaloni scurti de sala, etc. Am tolerathellip;Pe unii i am prins…

- Deputatul PSD, Daniel Ghița, fost luptator K1, povestește ca i s-au furat pantofii sport dintr-o sala de antrenament și a ajuns acasa desculț: „Hoțule, nu puteai sa furi și tu un tricou? Știi ce este greu sa gasești adidași pe marimea 48 in Romania?”.

- Se intampla chiar și celor mai duri din lume. Temutul luptator Danie Ghița spune ca a fost pradat de hoți și ajuns sa mearga desculț acasa. Așa cum era de așteptat, hoții nu l-au confruntat direct pe Ghița, ci au acționat cand acesta era la antrenament in sala de sport. Fii la curent cu cele…

- Un deputat rus, care face parte din delegația Rusiei in negocierile de pace cu Kievul, a declarat ca Rusia ar trebui sa ia in considerare pedeapsa cu moartea pentru luptatorii „naționaliști” din regimentul ucrainean Azov, potrivit Sky News. In cadrul unei dezbateri in camera inferioara a parlamentului…

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…

- Trupele rusești din orașul ocupat Melitopol au furat echipamentele de la o reprezentanța de mașini agricole și le-au trimis in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Insa, dupa o calatorie de peste 1.000 de kilometri, hoții au constatat ca niciunul dintre echipamente nu putea fi folosit.…

- Soția unui politician ucrainean ar fi scos din Ucraina aproape 29 de milioane de dolari și un milion si jumatate de euro, bani gheața. Bancnotele erau puse in mai multe valize. Potrivit site-ului 24tv.ua, Serghei Lușcenko, fost jurnalist și politician, publica pe contul sau de Telegram o fotografie…