Un deputat PSD a lovit un pieton! Și a părăsit locul accidentului Deputatul PSD de Gorj Elvira Șarapatin a fost implicat vineri intr-un accident rutier, dupa ce a lovit un barbat care traversa pe o trecere de pietoni din Targu-Jiu, apoi a parasit locul accidentului. Barbatul a fost ranit ușor și a sunat la 112 pentru a anunța incidentul. Ulterior, Șarapatin a revenit la fața locului, informeaza Gazeta de Sud. Atat pietonul cat și conducatoarea auto au fost testați cu aparatul etilotest, stabilindu-se ca niciunul nu a consumat bauturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

