Un deputat PSD a inițiat o lege pentru ELIMINAREA pensiilor speciale ale parlamentarilor Liderul deputaților din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat ca a inițiat un proiect legislativ pentru eliminarea totala a pensiilor speciale pentru parlamentari. Simonis a scris, pe pagina sa de Facebook, ca a inișiat aceasta lege deoarece politicienii nu ar trebui sa vorbeasca despre veniturile altor categorii daca nu iși elimina, in primul rand, propriile

