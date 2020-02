Un deputat PNL vrea să înfiinţeze „Avocatul Diasporei” în cadrul Avocatului Poporului "Peste șase milioane de romani traiesc in Diaspora la ora actuala și, in ciuda faptului ca sunt cel mai mare contributor la bugetul Romaniei, din rațiuni birocratice și administrative, solicitarile acestora sunt tergiversate sau ignorate. In acest sens și avand in vedere ca romanii din strainatate au posibilitați imediate extrem de reduse de a interacționa cu administrația din Romania, am depus un proiect de lege pentru instituirea "Avocatului Diasporei". Este o idee care a mai fost solicitata de romanii din Diaspora, care care a fost blocata de PSD in Parlament", spune Ovidiu Raețchi, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

