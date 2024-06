Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20.000 de romani au murit in ultimii 10 ani in strainatate. Cele mai multe decese au fost inregistrate in Italia. Un deputat liberal propune constituirea unui fond de repatriere a acestora. Deputatul PNL Valentin Fagarasian a propus constituirea unui fond de repatriere a cetatenilor romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin care sunt revizuite conditiile in care poate fi eliberat pasaportul simplu temporar, scrie Agerpres. Potrivit legii,…

- Statul roman va suporta cheltuielile de repatriere a cetatenilor romani decedati in strainatate, la solicitarea familiei. Este vorba de 5.000 de euro, potrivit unui proiect legislativ adoptat in Senat.

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 secții de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. ele mai multe vor fi in Italia, Spania, Marea Britanie și Germania.

- Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian va face toate demersurile parlamentare necesare pentru ca legea pe care a depus-o in Parlament in toamna anului trecut sa fie adoptata pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare, iar fondul pentru repatrierea cetatenilor romani sa fie functional pana…

- Raportul despre migrație al Națiunilor Unite vorbește și despre numarul romanilor aflați in afara țarii. Romania se numara printre statele europene care numara cei mai mulți cetațeni in afara granițelor. Cați romani sunt in strainatate? Este intrebarea care se afla pe buzele multor conaționali, mai…

- Din 2026, in Italia, viitori magsitrați vor fi testați pshihologic. Testul de aptitudini psihologice a fost propus de mai multe ori de catre fostul premier Silvio Berlusconi, dar nu a fost niciodata pus in aplicare pana acum. Concursul de admitere in magistratura a suferit o serie de modificari. Una…

- Comandantul grupului de lupta Eurocorps , o unitate multinaționala NATO-UE, cu baza in Franța, a fost demis și rechemat in țara sa, Polonia . General-locotenentul Jaroslaw Gramadzinski va fi subiectul unei anchete de contrainformații. Ministrul polonez al Apararii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat…