- Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a sesizat Procurorul General privind faptele de inșelaciune ale partidului AUR și liderului acestuia, George Simion, cu referire la contractul pe care romanii il semneaza și ”colectarea frauduloasa de date cu caracter personal”.

- Un nou caz de hipertermie a fost raportat. Un barbat de 83 de ani a ajuns la urgențe dupa ce a fost gasit in scara blocului, avand o temperatura corporala de 41 de grade Celsius. Medicul Ovidiu Popa de la UPU Spitalul Sfantul Spiridon din Iași a declarat ca, in prezent, barbatul este in stare […] Articolul…

- A poftit la ciorba. Un barbat condamnat a evadat din arest doar ca sa manance acasa la prietena sa. Cazul rarisim s-a petrecut in Iași, iar in apararea sa, Ionuț a susținut ca nu a fost vorba de orice fel de mancare, ci de o ciorba radauțeana, preparata de mama prietenei sale. Cand a aflat ce gatește…