- Un chestionar care a circulat la nivelul Uniunii Europene si care a fost deja completat de 20 dintre tarile comunitatii arata ca majoritatea membrilor vor slabirea criptarii comunicarilor digitale cu justificarea pastrarii ordinii si a securitatii. Documentul, vazut si publicat de Wired, contine raspunsurile…

- In perioada 19 – 21 aprilie 2023, reprezentanții a șase țari participa in Mioveni la activitațile proiectului “A Voice for Europe – E- VOICE”. Proiectul este realizat in parteneriat cu 7 țari – Italia (Gazzo), Romania (Mioveni), Croația (Sibenik), Bulgaria (Union Of Bulgarian Black Sea Local Authorities…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Termenul privind cumpararea anilor de vechime pentru pensie nu va fi prelungit pana in 2026.Senatorii din coaliția de guvernare au votat impotriva initiativei USR de prelungire cu trei ani a termenului pana la care persoanele interesate pot sa isi cumpere ani de vechime pentru pensie. Proiectul a fost…

- Deputatul minoritații germane, Ovidiu Gant (FDGR), a declarat luni in Parlament ca Romania nu a putut adera la spatiul Schengen pentru ca subiectul a fost transformat din unul tehnic in unul politic de catre unele state membre ale Uniunii Europene, conform Agerpres.„Azi AUR invoca un asa-zis esec…

- Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la…

- NATO a planificat in Romania una din cele mai importante misiuni de aparare si descurajare pe Flancul Estic. In spatiul aerian romanesc, cel mai puternic bombardier strategic american, B-52 Stratofortress, a efectuat ieri multiple misiuni pentru testarea capacitatii aliate de raspuns, anunța Radu Tudor…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, in cursul anului trecut, in urma acțiunilor desfașurate de catre politisti – descinderi, controale de rutina etc-, au fost confiscate peste 3.000 de arme de foc, 370.000 de cartușe de diferite calibre, 500 kg de explozivi și peste 100 de tone…