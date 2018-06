Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Olteanu si-a anuntat, marti, inscrierea in Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), la o luna de la demisia din calitatea de membru al Partidului National Liberal, transmite Agerpres.

- Deputatul Daniel Olteanu si-a anuntat, marti, inscrierea in Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), la o luna de la demisia din calitatea de membru al Partidului National Liberal. "A...

- Deputatul Daniel Olteanu si-a anuntat, marti, inscrierea in Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), la o luna de la demisia din calitatea de membru al Partidului National Liberal. "Am decis sa ma alatur ALDE pentru ca, dupa 22 ani de la semnarea adeziunii la PNL, este foarte greu…

- Partidele politice parlamentare au primit, in luna iunie, subventii de la bugetul de stat in valoare de 7,07 milioane lei, sumele rezultate ca urmare a unui algoritm de calcul stabilit de lege fiind virate de Autoritatea Electorala Permanenta in contul fiecarui partid politic, a informat miercuri…

- Partidul Social Democrat a primit o subventie in valoare de 4,02 milioane lei, Partidul National Liberal a beneficiat de 1,84 milioane lei, iar Uniunea Salvati Romania de 542.404 lei. Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor ALDE a primit o subventie in suma de 400.911 lei, iar Partidul Miscarea…

- Partidele politice parlamentare au primit, in luna iunie, subventii de la bugetul de stat in valoare de 7,07 milioane lei, sumele rezultate ca urmare a unui algoritm de calcul stabilit de lege fiind virate de Autoritatea Electorala Permanenta in contul fiecarui partid politic, a informat miercuri…

- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților ALDE Salaj a organizat, vineri, prima conferința de presa dupa ce formațiunea politica a lui Calin Popescu Tariceanu a fuzionat prin absorbție, cu fostul partid Romania Unita (PRU). Semnarea protocolului cu partidul Romania Unita a avut loc in 21 mai și…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 13,4 milioane de lei in luna martie in Politic / on 16/04/2018 at 12:31 / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna martie a anului 2018, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului…