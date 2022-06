Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat, marți, ca pleaca din USR și se alatura PNL. Politicianul scrie ca nu poate ramane intr-o construcție politica “fara o strategie și o viziune de viitor”. ”Azi am decis sa plec din USR si ii asigur pe colegii mei ca i-am reprezentat cu cinste la cel mai inalt nivel. […] The post Un deputat pleaca din USR și intra in PNL:„Nu pot ramane intr-o construcție politica fara o strategie și o viziune de viitor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .