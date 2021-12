Un membru al parlamentului leton, Aldis Gobzems care s-a remarcat in ultima vreme prin organizarea unor manifestatii impotriva vaccinarii anti-COVID, a fost arestat, luni, dupa ce si-a pus in practica intentia de a incepe o astfel de campanie de protest la nivel national. Aldis Gobzems isi propusese sa parcurga Letonia intr-un autobuz de propaganda anti-vaccinista […] The post Un deputat din Letonia a fost arestat dupa ce a initiat o campanie anti-vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .