- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, aduce in atenția publica condițiile improprii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, acesta aflandu-se intr-un pod cu pereții scorojiți, o improvizație care poate pune in pericol atat viața pacienților, cat și viața medicilor. De asemenea,…

- In cursul zilei de astazi, a avut loc un accident intre un autoturism și o motocicleta pe strada Libertații din Municipiul Turda. Din fericire nu au fost victime, evenimentul rutier a soldat doar cu pagube materiale. „Coliziunea s-a produs intre un autoturismcondus din direcția Cluj-Napoca inspre Campia…

- In urma cu cateva zile, o femeie a declarat ca a fost harțuita de un barbat in centrul Clujului. Barbatul a fost acum identificat și reținut de polițiști. Se pare ca femeia nu a fost singura lovita, existand inca doua cazuri similare. Astfel, Judecatoria Cluj a dispus internarea medicala a acestuia…

- Un tanar de 25 de ani a fost protagonistul unui accident extrem de violent, pe Calea Moților din Cluj-Napoca, dupa ce bolidul sau s-a infipt intr-un stalp de pe marginea șoselei. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, puțin dupa ora 6.00, iar șoferul a murit pe loc. Viteza cu care circula era foarte…

- Vineri, in jurul orei 18:00, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, spre podul Calvaria. Un barbat de 33 de ani a fost ranit și transportat la spital. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar intr-unul dintre acestea…

- Marți dimineața la Turda pe strada Clujului a avut loc un accident intre o motocicleta și un autoturism. Cateva ore mai tarziu, la Cluj Napoca, scenariul s-a repetat. Accidentul s-a produs pe strada Donath, un barbat a fost transportat la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 au intervenit la…

- Un nou accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Cluj. Un barbat a fost transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Apahida. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Apahida. Apelul de urgența…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit joi pentru a scoate un barbat cazut in apa cu ATV-ul, la capatul lacului Floroiu, in zona Valea Draganului. O autospeciala cu echipamente de salvare și doua echipaje SMURD au fost dislocate la fața locului, unde au…