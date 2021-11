Deputatul AUR Dumitru Viorel Focsa a recunoscut, in cadrul unui dialog avut cu membri ai AUR Constanta, ca a platit 10.000 de euro pentru a ajunge in Parlament. Focsa este in razboi cu mai multe organizatii locale din judetul Constanta, care ii cer demisia. ”Se pune in discutie conditia morala a lui George Simion. A ajuns o organizatie de comuna (Organizatia Lumina) sa judece capacitatea celor care au infiintat partidul. Sunt siderat. Nu m-a pus Anisoara pe lista. Claudiu Tarziu si George aveau nevoie de bani pentru campanie. Era nevoie de credinta, ca sa se castige. Anisoara putea sa fie pe lista,…