Tot mai multe voci in spațiul public aduc in discuție posibilitatea reluarii serviciului militar obligatoriu. Poziția MApN in aceasta chestiune e foarte interesanta. Invadarea Ucrainei de catre Rusia in anul 2022 a forțat Europa sa iși reevalueze strategiile de aparare, fiind reluate dezbaterile privind avantajele și dezavantajele recrutarii obligatorii ca mijloc de consolidare a securitații naționale, se arata in interpelarea pe care deputatul Dumitru-Viorel Focșa a facut-o Ministerului Apararii Naționale in legatura cu posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu in Romania.…