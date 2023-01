Stiri pe aceeasi tema

- Un impresionant depozit ilegal de deșeuri de pe strada Marului, tolerat de mult timp de autoritațile locale, a fost gasit de comisarii Garzii de Mediu Arad. Primaria a primit termene clare pentru rezolvarea problemei, altfel fiind pasibila de amenzi grele. „50 de tone de deșeuri amestecate (anvelope…

- Un Piranha cu burta roșie, o specie de pește de mici dimensiuni, dar considerata agresiva, a fost gasit mort in apa Crișului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul orașului Oradea, a relatat publicația locala E-Bihoreanul . Exemplarul de Piranha a fost gasit miercuri dimineața, 30 noiembrie,…

- Este alerta in Bihor, dupa ce un pescar a gasit un pește prahna in raul Crișul Repede . Garda de mediu a deschis o ancheta pentru a afla cum a ajuns peștele exotic in rau. Alerta a fost data de barbatul care a pescuit peștele pirahna, care era mort la acel moment. Cel mai probabil, peștele prahna, originar…

- Un exemplar de Piranha cu burta rosie, specie de peste agresiva si extrem de vorace, originara din America de Sud, a fost gasit in apa Crisului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul municipiului Oradea. Seful Garzii de Mediu Bihor a confirmat descoperirea si a alertat si alte institutii,…

- Un exemplar de Piranha cu burta rosie, specie de peste agresiva si extrem de vorace, originara din America de Sud,a fost gasit in apa Crisului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul municipiului Oradea. Seful Garzii de Mediu Bihor a confirmat descoperirea si a alertat si alte institutii,…

- Un exemplar de pește Pirahna a fost descoperit in Crișul Repede: Garda de Mediu Bihor incearca sa descopere cum a ajuns exemplarul in rau Un exemplar de pește Pirahna a fost descoperit in Crișul Repede: Garda de Mediu Bihor incearca sa descopere cum a ajuns exemplarul in rau Doi oradeni au gasit un…

- Garda de Mediu Bihor a declansat o ancheta dupa ce un pescar a gasit un piranha in Crisul Repede, in Oradea. Pestele era mort, insa comisarii de mediu se tem ca cineva ar fi putut arunca vreunul in paraul termal care curge in municipiu, unde peștii ar fi avut conditii de supravietuire.

- Proprietarul pitonilor gasiti la tomberon, in Oradea, a mai avut o crescatorie de serpi si o ferma de soareci cu care i-a hranit, sustine Garda de Mediu Bihor care continua ancheta in caz.