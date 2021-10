Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de 5 octombrie pompierii din capitala au intervenit pentru a lichida un incendiu care s-a produs intr-un bloc locativ din sectorul Buiucani. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:48. Potrivit datelor inregistrate, arderea a izbucnit intr-un apartament de la etajul…

- In dimineața zilei de 11 septembrie angajații IGSU au fost alertați sa intervina la lichidarea unui incendiu intr-un depozit cu jucarii din strada Petricani nr.204 din capitala, transmite Noi.md. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:43. Potrivit primelor informații fum dens ieșea din…

- O casa din satul Cepeleuți, raionul Edineț a fost cuprinsa de flacari. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:25.Conform primelor informații focul a izbucnit in interiorul unei odai. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.

- In dimineața zilei de 6 august, salvatorii din municipiul Chișinau au fost solicitați pentru a debloca doua autovehicule de sub copaci prabușiți in urma precipitațiilor cu vint puternic. {{539989}}Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:57. Potrivit datelor inregistrate, doi copaci s-au…

- Astazi, 03 august pompierii din municipiul Chișinau au fost solicitați la lichidarea unui incendiu care a izbucnit intr-un local din capitala de pe strada Renașterii Naționale 5 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:38. Potrivit primelor informații inregistrate…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari, vineri dimineața, chiar in fața Direcției de Inmatriculare a Vehiculelor, in zona Pipera din București, informeaza Antena 3. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in fața Direcției de Inmatriculare…

- Pompierii ieseni intervin la un stalp din municipiul Iași. Un barbat s-a urcat pe stalpul de inalta tensiune si ameninta ca se sinucide. „Vorbim despre un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani care amenința ca se arunca in gol de la o inalțime de aproximativ 30 de metri. Barbatul se afla pe un stalp…