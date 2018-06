Stiri pe aceeasi tema

- Un dentist din Bistrița s-a aruncat pe geam și a murit pe loc. Barbatul, care suferea de o depresie majora, a cazut in cap. El a lasat in urma 2 copii, unul de 9 ani si unul de 12 ani. Sotia lui a sunat la 112 dupa ce a auzit o bufnitura si s-a dus in bucatarie, unde era sotul ei, sa vada ce s-a intamplat.…

- Un pelerin s-a sinucis, vineri seara, aruncandu-se de pe acoperisul Marii Moschei din Mecca, a anuntat politia locala, conform AFP, citeaza news.ro.Politia nu a precizat nationalitatea barbatului, precizand doar ca este un strain. Potrivit 20minutes.

- Un barbat de 33 de ani s-a aruncat in cap de pe un pod, direct pe asfaltul Autostrazii Timisoara – Lugoj, iar cativa soferi au trecut cu masinile, in viteza, peste trupul neinsufletit al acestuia, fara sa isi dea seama despre ce este vorba. Politistii au gasit si un bilet de adio in care barbatul isi…

- Barbatul de 33 de ani din Timisoara s-a dus inainte de miezul noptii de vineri spre sambata, cu o masina de ocazie pana in dreptul unui pod peste autostrada Timisoara – Lugoj, spun politistii, iar dupa ce a fumat doua tigari si-a sunat sotia careia i-a spus ca urmeaza sa se sinucida. Femeia nu l-a…

- Un barbat in varsta de 64 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 5 al Spitalului Municipal Hunedoara, unde era internat.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, barbatul in varsta de 64 de ani, din localitatea Uric, comuna Pui, era…

- Barbatul care s-a aruncat de la etajul al doilea al caminului studetesc era din Ialomita și lucra la o firma din Targoviște. Era cazat la camin. Ajunsese sambata seara in camera de camin. Cu aproximativ o jumatate de ora inainte sa se sinucida le-ar fi spus colegilor ca vrea sa-si ia viata. Nu l-a…