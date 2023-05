Stiri pe aceeasi tema

- Un delegat ucrainean a lovit cu pumnul in fața un delegat rus in timpul unei reuniuni a națiunilor de la Marea Neagra, joi, in capitala Turciei. Acesta a smuls un steag ucrainean afișat in spatele unei politiciene din Rusia care acorda un interviu. Delegatul ucrainean a recuperat drapelul și i-a strigat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat joi (27 aprilie) primul apel telefonic intre președintele chinez Xi Jinping și ucraineanul Volodimir Zelenski de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. „Acest lucru nu schimba faptul ca statul din Asia, China, nu a fost capabil sa condamne razboiul…

- Turcia l-a convocat pe ambasadorul danez la Ankara, pentru a-si exprima condamnarea ferma si pentru a protesta fata de ceea ce afirma ca au fost atacuri asupra Coranului si a drapelului Turciei, comise vineri, potrivit Ministerului de Externe turc, informeaza Reuters."Este inacceptabil sa permitem…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Finlanda va adera la NATO in cateva zile, dupa decizia Turciei de a ratifica aderarea la alianța occidentala de aparare, a declarat vineri, 31 martie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Parlamentul Turciei a aprobat joi (30 martie) un proiect de lege care permite aderarea Finlandei, in timp…

- In timp ce razboiul cuvintelor dintre SUA și Rusia continua, Casa Alba a prezentat ultimele sale pareri despre pilotul rus care a cauzat prabușirea dronei americane MQ-9 Reaper deasupra Marii Negre, relateaza Sky News . Incidentul de saptamana trecuta – care a marcat primul contact direct intre cele…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Ankara va depune eforturi pentru prelungirea acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina, in ziua in care intelegerea urmeaza sa expire.

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…