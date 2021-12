Un declin greu de imaginat - Cum mergeau trenurile românești în anul de maxim 1996 și cum merg acum ​În 1995 și 1996 trenurile românești erau pe aproape toate magistralele mai rapide decât acum, unele trenuri Expres și InterCity rulau și 300 km fara oprire și calatoria dintr-o parte în alta a țarii dura cu 2-3 zile mai puțin decât în zilele noastre. Acum un sfert de secol erau mult mai multe trenuri internaționale care tranzitau România și erau mai bine de 30 de secții pe care trenurile interne de foarte scurt parcurs circulau. Aceste secții s-au închis de atunci și oamenii pot apela doar la microbuze sau la mașinile personale.



