Un deces și opt cazuri noi de coronavirus în județul Gorj Inca un gorjean a murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 56 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15.187 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.327 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 58 persoane internate in spital și 802 persoane decedate. De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, a mai fost inregistrat un deces. Este vorba despre un barbat in varsta de 73 ani (nevaccinat), care prezenta și hipertensiune arteriala. De la ultima informare transmisa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a raportat inca un deces din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 87 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15165 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14296 persoane vindecate,…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 81 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15.150 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.262 persoane vindecate,…

- Un singur deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 316 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;14987 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 13950 persoane vindecate,…

- Au fost inregistrate 148 de cazuri noi de coronavirus in județul Gorj in ultimele 24 de ore și un deces. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 769 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 11.068 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10.193 persoane…

- Inca 64 de cazuri noi de coronavirus și un deces au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 600 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 10.225 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 9.465 persoane vindecate, externate…

- Inca trei decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 546 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;10161 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 9418 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Un deces și 40 de cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 247 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9.595 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 9.009 persoane vindecate,…

- Crește numarul de cazuri de coronavirus in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 207 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;9555 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 9005 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 94 persoane internate…