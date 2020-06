Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.600 de turisti au vizitat Castelul Corvinilor in minivacanta de Rusalii, ceea ce arata ca turismul "incepe sa se dezmorteasca" si ca oamenii incep sa-si indrepte atentia spre obiectivele din tara, au apreciat miercuri reprezentantii Muzeului Castelul Corvinilor. In urma incasarilor pe biletele…

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- In perioada minivacanței de Rusalii, la nivelul Poliției de Frontiera Romane se mentin masurile dispuse pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat. In punctele de trecere a frontierei, cat si in zona de frontiera – 30 km interior de la linia de frontiera, la nivelul…

- Filiala Tg.Mures a Uniunii Scriitorilor, Editura Ardealul, in parteneriat cu Revista Romania Literara si Radio Tg.Mures organizeaza Festivalul-concurs de Poezie „Ion Horea”. Aflat la prima ediție, evenimentul se desfasoara exclusiv online. Concurenții vor trimite, pe adresa de e-mail:[email protected],…

- Inspirat, in egala masura impulsionat de parteneriatul cu Radio Tg.Mures, pictorul brasovean Gabriel Stan vine in fața noastra cu cea de-a doua secvența – „Ascendentele feminine” din marea lucrare ,,EL și EA – o singura persoana. Parte a proiectului online „EL si EA o singura persoana”, creația ne face…

- Inceput de saptamana trist in județul Mureș, cu anunțul a trei decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Astfel, bilanțul morților in județul Mureș a ajuns la 44 Sursa articolului: S-au anunțat inca TREI DECESE in județul Mureș, cauzate de infecție cu coronavirus Credit autor: Diana Panca.…

- Dupa doua vești mai puțin bune, in care anunța, in mod transparent, cazuri pozitive COVID-19, primarul Sofalvi Szabolcs din Sangeorgiu de Mureș, vine și cu vești mai bune care redau un caz de vindecare, astfel, in localitate, ramane doar o persoana pozitiv COVID-19. Publicam integral anunțul primarului:…

- Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate Sursa articolului: 9 CAZURI NOI de coronavirus in județul Mureș, raportate…