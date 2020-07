Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica Buzau, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost confirmate 23 de cazuri de COVID-19, 7 pacienti fiind testati si diagnosticati la laboratoare private.

- Astazi, 10 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 750;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 491;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Zi neagra in Romania, dar și in județul Buzau, din punct de vedere al numarului de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Buzau, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 33 de cazuri noi de COVID-19. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse…

- Dupa doua zile de relativa acalmie, crește din nou numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus in județul Buzau. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Buzau, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 9 cazuri noi de COVID-19. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 39…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate.Avand in vedere numarul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 238 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total a ajuns la 19.907 de infectari și 1.299 de decese In Romania au fost confirmate, pana acum, 19.669 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.299 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 4 iunie,…

- In vreme ce guvernanții vorbesc in continuare despre restricții, pentru ca epidemia este departe de a se fi sfarșit, exista zone in Romania virusul pare sa nu fi ajuns. In 11 județe au fost...

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coronavirus a ajuns vineri la 10.417 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 321 de cazuri noi. In acelasi timp, sunt inregistrate 552 decese, iar 2.817 persoane s-au vindecat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.