Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 933 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 18.009 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 16.903 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 229 persoane internate in spital și 877 persoane decedate. A mai fost inregistrat un deces De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, a mai fost inregistrat un deces. Este vorba despre un barbat in varsta de 62 ani (nevaccinat), care prezenta și alte afecțiuni medicale:…