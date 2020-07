Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit raportarii de azi, de la ora 13, a Institutului Național de Sanatate Publica, județul Caraș-Severin figura cu un total de 144 de cazuri confirmate. Decesul, cel de-al noualea inregistrat in Caraș-Severin de la inceputul pandemiei, este al unei femei in varsta din Dognecea care…

- O noua creștere alarmanta a numarului de cazuri de coronavirus. Alte 637 de noi imbolnaviri au fost raportate marți, 14 iulie, in Romania, bilanțul ajungand la 33.585, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Digi24.

- Numarul de cazuri de Covid-19 a explodat in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt 555 de cazuri noi, cele mai multe inregistrate pana acum intr-o zingura zi, iar Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara. Și in Timiș apar…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1193 persoane diagnosticate…

- Autoritațile au transmis, luni dimineața, ca alți trei pacienți confirmați cu noul coronavirus la nivel național au murit. Astfel, bilanțul deceselor in randul unor persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 in Romania a ajuns la 1188. Din cate rezulta din informarea de presa facuta publica de Grupul…

- Luni, 18 mai, ziua incepand din care romanii pot fi sancționați oficial daca nu respecta restricțiile impuse prin starea de alerta, Grupul de Comunicare Strategica prezinta evoluția epidemiologica a pandemiei pe teritoriul țarii noastre.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1107 persoane…