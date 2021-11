Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarile obligatorii de raspundere civila auto (RCA) sunt tema centrala a noii campanii de comunicare din seria #ATENTinTRAFIC, lansata astazi de catre UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania. Campania, gazduita de platforma de educație financiara Asiguropedia.ro,…

- Companiile de asigurari au platit, de la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate, anunta Uniunea Nationala…

- Dauna medie RCA in prima jumatate a acestui an a fost de 9.128 lei, in crestere cu 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce dauna medie pentru vatamari corporale si deces a urcat cu 48%, la 67.566 lei, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- “Incendiul ramane pericolul cel mai des mentionat de catre romani atunci cand se refera la riscurile care pot afecta locuintele (56%)”, potrivit unui nou sondaj de opinie realizat de UNSAR impreuna cu IRES. In topul primelor 5 riscuri de care se tem romanii urmeaza vijelia si furtuna, cutremurul, furtul…

- “Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente in Romania. Astfel, doar pentru acoperirea daunelor cauzate de aceste riscuri inregistrate in perioada martie – august 2021, membrii UNSAR au platit despagubiri in valoare de peste 40,5 milioane lei. Dintre acestea, cea mai mare pondere au avut-o riscurile…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) lanseaza, impreuna cu Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), un ghid informativ pentru asigurati, atat pentru cei care detin o polita City Insurance, cat si pentru pagubitii care au de recuperat o dauna…

- Piata asigurarilor RCA din Romania va continua sa functioneze si va depasi situatia creata de suspendarea autorizatiei de functionare a City Insurance iar detinatorii de polite RCA emise de catre acea societate si pagubitii sunt protejati de lege prin mecanismele de protectie construite in acest sens,…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 de euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019, a anuntat Uniunea Nationala a Societatilor de…