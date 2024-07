Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de hipertermie s-au inregistrat noaptea trecuta la UPU Spiridon. Din nefericire, un tanar a decedat in ciuda eforturilor de racire și terapie in UPU. Prima victima adusa la UPU este un tanar de 32 de ani Prigoreni. Temperatura corpului sau era de 43,3 grade Celsius și, in ciuda eforturilor…

- SARBATOARE LA DRAXENI…Lumea magica a sfintilor ce coboara cu adevarat la Draxeni ca sa bucure oamenii cuminti si credinciosi ce vin sa se intalneasca cu ei, exista. Sfantul Nectarie este deschizatorul tuturor drumurilor in acest loc, iar parintele Vasile Macsim, preot paroh la Biserica Sfantul Nectarie…

- AMANARE PESTE AMANARE… Un magistrat de la Judecatoria Barlad este acuzat de rea-voința de tatal unui baiețel, dupa ce a refuzat sa soluționeze o cerere de ordonanța prezidențiala intr-o perioada rezonabila de timp. Copilul trebuia sa mearga, la fel ca in fiecare an, și vara asta in vacanța in Belgia,…

- Femeile aflate intr-o relație cu un soț abuziv trebuie sa isi „duca crucea”, fiindca au primit „taina cununiei”, este de parere arhiepiscopul Tomisului. IPS Teodosie susține ca acestea trebuie sa reziste in astfel de casatorii pentru ca ”vindecarea o da Dumnezeu”. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie,…

- SURPRIZE… Ana Birchall, fost deputat de Vaslui in doua legislaturi, a declarat ca a decis sa candideze pentru funcția de președinte al Romaniei, conform unei postari pe pagina sa de socializare. La fel ca Traian Basescu, trecut și el pe la Vaslui și ajuns ulterior ministru al Transporturilor și președinte…

- Actorul Johnny Wactor, cunoscut pentru rolul din „General Hospital”, a fost impușcat mortal in Los Angeles, in timp ce incerca sa opreasca un jaf, transmite Sky News. Atacul armat a avut loc sambata, in jurul orei 3 dimineața, in centrul orașului Los Angeles. Mama actorului a povestit ca Wactor tocmai…

- Mai multe orci au scufundat un iaht care naviga in apropiere de Stramtoarea Gibraltar, a relatat luni presa din Spania, citata de DPA. Cei doi membri ai echipajului iahtului Alboran Cognac, ce avea lungimea de 15 metri, au auzit mai intai cateva lovituri infundate aplicate asupra carenei ambarcatiunii,…

- Un barbat de 60 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat de pe o pasarela in fata unui tren Regio. ISU Neamt anunta, sambata, ca un barbat s-a aruncat de pe o pasarela ce trece deasupra caii ferate in fata trenului, in localitatea Sabaoani. ”Din nefericire echipajul medical sosit la fata locului…