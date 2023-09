Un dealer de droguri din Bacau a refuzat sa se predea in timpul unei percheziții și a incercat sa fuga de Poliție. Individul a intrat cu mașina intr-o autospeciala a BCCO și a fost prins in doar 800 de metri. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Brașov, impreuna cu procurorii DIICOT Brașov, au facut cincivid percheziții domiciliare, in municipiul Brașov, și o acțiune de prindere in flagrant delict, urmate de alte doua percheziții domiciliare, efectuate in cursul zilei de 14 septembrie, in municipiul Onești, județul Bacau, in doua cauze, avand ca obiect comiterea…