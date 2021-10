Un dansator a murit într-un accident pe scena celebrului teatru rus Bolșoi ​Un dansator de la legendarul teatru rus Bolsoi a murit într-un accident survenit sâmbata pe scena în cursul unui spectacol de opera, a anuntat compania din Moscova, scrie AFP, preluata de Agerpres.

Accidentul s-a produs în timpul unei schimbari de decor în Sadko, o opera din secolul al XIX-lea compusa de rusul Nikolai Rimski-Korsakov.

"Spectacolul a fost imediat oprit, iar publicul a fost rugat sa paraseasca locul", a declarat Bolsoi agentiei de presa Interfax.

Comitetul de ancheta din Moscova a declarat într-un comunicat ca ancheteaza moartea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

