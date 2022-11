Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Dambovița a fost prins in flagrant de oamenii legii cand vindea droguri de mare risc unei minore. Acesta ar fi oferit copilei cantitatea de aproximativ 15 grame de cannabis. Dupa ce a fost prins in flagrant, mascații au descins la locuința acestuia unde fost descoperita și ridicata cantitatea…

- F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii prahoveni au pus in executare patru mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, in urma unor hotarari pronuntate de catre magistratii din cadrul Judecatoriei Ploiesti. Astfel, dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova, polițiștii…

- Fetele lui Petre Roman au pierdut moștenirea de la Sinaia! Oana și Catinca au pierdut o vila frumoasa aflata aproape de ,,Castelului Peleș”. Cum a fost posibil sa piarda cele doua fete așa o moștenire? Locuința a fost deținuta de catre matușa lor care a murit in anul 2017. ”Sora mea este bolnava, in…

- Politistii orasului Valenii de Munte efectueaza, miercuri dimineata, zece perchezitii domiciliare in Prahova si Dambovita, intr-un dosar de furt calificat din societati comerciale, in cauza fiind vizate persoane care sustrageau bunuri din magazine, in special tigari.

- Luni, 17 octombrie, a avut loc conferința regionala cu tema achizițiilor publice centralizate la nivel local, organizata de ANAP (Agenția Naționala pentru Achiziții Publice) in parteneriat cu Consiliul Județean Argeș. Scopul conferinței a fost acela de creștere a gradului de conștientizare in randul…

- Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical anunța ca serviciile de probațiune vor intra, in perioada 5-7 octombrie, in greva de avertisment, cu incetarea lucrului in intervalul orar 12.00-14.00. Protestul este provocat de refuzul guvernanților…

- Social A fost lansat Programul de testare a hepatitelor virale in județul Teleorman / LISTA medicilor de familie afiliați septembrie 20, 2022 12:46 Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale din Romania a fost lansat marți in județul Teleorman. Campania de testare se…

- Astfel, potrivit hidrologilor, pe parcursul zilei de 28 iulie, intre orele 03:00-00:00, vor fi scurgeri pe versanti, torenti si paraie pe mai multe sectoare de rauri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Arges, Ialomita si Buzau.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate…